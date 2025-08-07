Niğde'de üzerine dolap devrilen 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Değirmenli beldesinde müstakil bir evde ikamet eden M.Ö'nün üzerine dolap devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
M.Ö, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Dolap Devrildi, 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?