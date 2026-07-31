Niğde'de Dondurma Festivali Coşkusu
3. Dağ, Doğa, Dondurma Festivali'nde Ferhat Göçer konser verdi, vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.
Niğde'de düzenlenen "3. Dağ, Doğa, Dondurma Festivali" kapsamında, sanatçı Ferhat Göçer sahne aldı.
Niğde Valiliği, belediye, Çamardı Kaymakamlığı ve Çamardı Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen festival kapsamında, valiliğin yanında bulunan etkinlik alanında Ferhat Göçer konser verdi.
Sanatçının sevilen şarkılarına eşlik eden vatandaşlar, keyifli vakit geçirdi.
Kaynak: AA
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