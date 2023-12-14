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Niğde'de gazoz fabrikasında zehirlenen işçilerden biri toprağa verildi - Son Dakika
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Niğde'de gazoz fabrikasında zehirlenen işçilerden biri toprağa verildi

Niğde'deki bir gazoz fabrikasında su tankının temizliği sırasında kullanılan kimyasal gazdan zehirlenen 2 işçiden biri toprağa verildi. Diğer işçinin cenazesi ise öğle namazının ardından defnedilecek.

Niğde\'de gazoz fabrikasında zehirlenen işçilerden biri toprağa verildi
14.12.2023 - 11:34,  Güncelleme: 11:35
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NİĞDE'de dün gazoz fabrikasında su tankının temizliği sırasında kullanılan kimyasal gazdan zehirlenerek ölen 2 işçiden Faruk Sert'in (35) cenazesi toprağa verildi.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gazoz fabrikasında dün ham su tankının temizliğini yapan 2 kişi, kullanılan kimyasal gazdan zehirlendi. Durumu fark eden 3 arkadaşı da onlara yardım etmek isterken etkilendi. Diğer çalışanların ihbarıyla fabrikaya sevk edilen sağlık ekipleri, 5 işçiyi ambulansla hastaneye götürdü. İşçilerden Faruk Sert ile Ufuk Kılıçarslan (29), kurtarılamadı. Durmuş Cebenay'ın (43) ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Diğer 2 işçiye ise ayakta müdahale edildi. Soruşturma kapsamında olayda ihmali olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Otopsi işlemleri tamamlanan işçilerden Faruk Sert'in cenazesi, Hıdırlık Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi. Ufuk Kılıçarslan'ın cenazesi ise öğle namazının ardından Hasaköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Niğde'de gazoz fabrikasında zehirlenen işçilerden biri toprağa verildi - Son Dakika
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