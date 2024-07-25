Niğde'de Gençlik Merkezi'nde Öğrencilere ve Ailelere Aşure İkram Edildi - Son Dakika
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Niğde'de Gençlik Merkezi'nde Öğrencilere ve Ailelere Aşure İkram Edildi

Niğde'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda 750 kişiye aşure dağıtıldı. Öğrencilere muharrem ayı ve aşure günüyle ilgili bilgi verildi. Gençlik Hizmetleri Müdürü Turan Sayın, aşurenin birlik ve beraberliğin sembollerinden olduğunu belirterek, aşure dağıtımının kardeşlik ve birlik duygularını pekiştirmek için yapıldığını ifade etti.

25.07.2024 14:20
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Niğde'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'nde öğrenciler ve ailelerine aşure ikram edildi.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, merkezde düzenlenen programda 750 kişiye aşure dağıtıldı, öğrencilere muharrem ayı ve aşure günüyle ilgili bilgi verildi.

Gençlik Hizmetleri Müdürü Turan Sayın, aşurenin birlik ve beraberliğin sembollerinden olduğunu belirterek, "Bu yüzden muharrem ayının içerisinde olduğumuz bu günlerde vatandaşlarımız arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmek, kardeşliği pekiştirmek için aşure dağıttık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Niğde'de Gençlik Merkezi'nde Öğrencilere ve Ailelere Aşure İkram Edildi - Son Dakika
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