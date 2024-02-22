Niğde'de 547 elektronik sigara gümrük kaçağı olarak ele geçirildi - Son Dakika
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Niğde'de 547 elektronik sigara gümrük kaçağı olarak ele geçirildi

Niğde\'de 547 elektronik sigara gümrük kaçağı olarak ele geçirildi

Niğde'de İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarcık mevkisinde durdurdukları bir araçta yapılan aramada, 547 adet gümrük kaçağı elektronik sigara buldu. Sürücü gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

22.02.2024 17:23  Güncelleme: 17:25
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Niğde'de gümrük kaçağı 547 elektronik sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarcık mevkisinde durdurdukları bir araçta yaptığı aramada, 547 elektronik sigara buldu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de 547 elektronik sigara gümrük kaçağı olarak ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de 547 elektronik sigara gümrük kaçağı olarak ele geçirildi - Son Dakika
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