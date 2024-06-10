Niğde'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Niğde'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Niğde\'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirilen Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, Niğde'de görev yapan emniyet ve jandarma personelinin sayısı paylaşıldı. Çelik, terör, kaçakçılık, organize suçlar, narkotik, göçmen kaçakçılığı, siber ve asayiş suçları ile trafik kontrollerine yönelik yapılan çalışmaları da aktardı. Ayrıca, mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlarda elde edilen buluntular ve trafik kazaları hakkında bilgi verildi.

10.06.2024 13:45
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Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Çelik, Valilik Toplantı Salonu'ndaki programda, Niğde'de 1288 emniyet ve 736 jandarma personelinin görev yapıtğını söyledi.

Niğde ve Türkiye'nin huzuru için mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz canla başla çalışmaya devam edeceklerini belirten Çelik, mayıs ayında terör, kaçakçılık ve organize suçlar, narkotik, göçmen kaçakçılığı, siber ve asayiş suçları ile trafik kontrollerine ilişkin çalışmaları paylaştı.

Mayıs ayında terör örgütlerine yönelik 19 operasyonda, yakalanan 19 şüpheliden birinin tutuklandığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 14 operasyonda yakalanan 18 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu operasyonlarda 1 milyon 375 bin gümrük kaçağı makaron, 735 paket kaçak sigara, 95 şişe sahte alkol, 6 gümrük kaçağı cep telefonu, 5 sahte belge, 4 sahte çek, 2 ruhsatsız tüfek ve 3 ton vergilendirilmemiş gübre ele geçirildi. Uyuşturucunun arzının önlenmesine yönelik düzenlenen 117 operasyonda gözaltına alınan 139 şüpheliden 29'u tutuklandı, 1 kilo 667 gram uyuşturucu madde, 350 sentetik hap, 2 hassas terazi ve 10 bin 100 liraya el konuldu."

Çelik, geçen ay gerçekleşen 1094 asayiş olayının 1028'inin aydınlatıldığını, olayların aydınlatılma oranının yüzde 94 olduğunu bildirdi.

Mayıs ayında toplam 156 aranan kişinin yakalandığını vurgulayan Çelik, "Trafik denetimlerinde ise 61 bin 58 araç kontrol edildi, 12 bin 821 araca cezai işlem uygulandı, eksiği bulunan 373 araç trafikten men edildi. Bu ay içierisinde ise meydana gelen 296 trafik kazasında 163 vatandaşımız yaralanmış, 4 vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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