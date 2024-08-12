Niğde'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Niğde'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Niğde\'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirilen Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, kentteki emniyet ve jandarma personelinin sayısı ve temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verildi.

12.08.2024 15:25
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Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Cahit Çelik, Valilikte düzenlenen toplantıda, Niğde'nin huzur ve asayişinin sağlanması için kentte 1280 emniyet ve 831 jandarma mensubu olmak üzere 2 bin 111 personelin görev yaptığını söyledi.

Türkiye'nin huzuru için mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz çalışacaklarını belirten Çelik, temmuz ayında gerçekleştirilen terör, kaçakçılık ve organize, narkotik, asayiş suçlarına yönelik çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Çelik, temmuzda terör örgütlerine yönelik 3 operasyonda 2 şüphelinin gözaltına alındığını aktararak, şunları kaydetti:

"Temmuz ayında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 34 operasyonda 42 zanlı yakalandı, 3'ü tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu operasyonlarda 2 milyon 805 bin gümrük kaçağı makaron, bin 74 paket kaçak sigara, 101 tarihi eser, 10 gümrük kaçağı cep telefonu, 35 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 784 fişek ele geçirildi. 84 uyuşturucu operasyonunda 93 şüpheli yakalandı, bunlardan 14'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu operasyonlarda 87 kilo 10 gram esrar, 831 gram sentetik uyuşturucu, 105 uyuşturucu nitelikli hap, 100 kök haşhaş, 32 kök Hint keneviri, 19 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 hassas terazi yakalandı."

Temmuz ayında gerçekleştirilen 1340 asayiş olayından 1285'inin aydınlatıldığına işaret eden Çelik, olayların aydınlatılma oranının yüzde 96 olduğunu vurguladı.

Çelik, çeşitli suçlardan aranan 167 şüphelinin yakalandığını, trafik denetimlerinde 48 bin 651 aracın kontrol edildiğini, bunlardan 14 bin 4 araca cezai uygulandığını, 300 aracın trafikten men edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yaz aylarının gelmesiyle motosiklet kullanımının artması üzerine yapılan denetimlere ek olarak 1055 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edilmiş, kask takmamak, sürücü belgesiz araç kullanmak, kaldırım ve yaya geçitlerini kullanmak gibi maddelerden toplamda 763 sürücüye para cezası uygulandı. Temmuz ayında meydana gelen 354 trafik kazasında 241 vatandaşımız yaralandı, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaz mevsiminde artan sıcaklık ve vatandaşlarımızın da tedbirsiz davranışı neticesinde ne yazık ki birçok anız, ot ve mera yangını olayıyla karşılaşmaktayız. 1 Haziran-12 Ağustos arasında 23 anız yangını, 277 ot ve mera yangını meydana geldi. Bu yangınların önüne geçebilmek ve zamanında müdahale etmek için vatandaşlarımızın dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatırım."

Kaynak: AA

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