Niğde'de iki yeni Kur'an kursu için belediye ile müftülük işbirliği yapacak - Son Dakika
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Niğde'de iki yeni Kur'an kursu için belediye ile müftülük işbirliği yapacak

Niğde\'de iki yeni Kur\'an kursu için belediye ile müftülük işbirliği yapacak
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Niğde Belediyesi, İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle Efendibey ve Dere Mahallelerinde iki yeni Kur'an kursu inşa edilecek. Binların projelendirme ve inşaat süreçlerini belediye üstlenirken, tamamlanınca kurslar İl Müftülüğüne teslim edilecek.

Niğde Belediyesi, İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle kentte iki yeni Kur'an kursu yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurslardan biri Efendibey Mahallesi'ndeki Ensar Camisi'nin yanına, diğeri ise Dere Mahallesi'ndeki Fatih Camisi üzerinde yapılacak.

Her yaştan vatandaşın yararlanabileceği şekilde planlanan binaların projelendirme, temel atma ve inşaat süreçleri belediye tarafından yürütülecek.

Yapımının tamamlanmasının ardından kurs binaları, İl Müftülüğüne teslim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni eğitim alanlarının kent sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde'de iki yeni Kur'an kursu için belediye ile müftülük işbirliği yapacak - Son Dakika

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