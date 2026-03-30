Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı
Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

Niğde\'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı
30.03.2026 12:51
Niğde'de düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sigara imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Şüphelilerin ikamet, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 6 bin 620 dolu makaron, 3 bin sigara kutusu, 79 paket kaçak sigara, 15 paket elektronik sigara likiti, 11 elektronik sigara ve 8 kilogram tütün ele geçirildi.

Operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika

SON DAKİKA: Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
