Niğde\'de Kaçakçılık Operasyonu: 8 Gözaltı

Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 8-11 Ağustos'ta sigara imalatı ve ticareti ile sahte alkol kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yaptı.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, 550 bin dolu makaron, 60 paket kaçak sigara, 20 litre etil alkol, 8 telefon ve 4 alkol yapım kiti ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
