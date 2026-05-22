Niğde\'de Kaçakçılık Operasyonu: 9 Gözaltı

Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, sigara imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin ikametgah, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 356 bin 640 doldurulmuş makaron, 515 paket kaçak sigara, 74 paket kaçak nargile tütünü, 25 elektronik sigara, 18 elektronik sigara likiti ve 20 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.