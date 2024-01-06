Niğde\'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 kişi hayatını kaybetti

NİĞDE'de, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Ramazan ve eşi Ganimet Türköz yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde- Çamardı Otoyolu'nda meydana geldi. Osman A. (42) yönetimindeki 51 AHH 682 plakalı otomobil, Ramazan Türköz yönetimindeki 51 HV 568 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde sıkışan Ramazan ve eşi Ganimet Türköz yaşamını yitirirken, diğer otomobilin sürücüsü Osman A. ile araçta bulunan Aynur Ş. (53) ve Hasan D. (18), yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.