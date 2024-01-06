 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Niğde'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 kişi hayatını kaybetti

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu Ramazan ve eşi Ganimet Türköz hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde\'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 kişi hayatını kaybetti
06.01.2024 - 21:59,
Abone Ol

NİĞDE'de, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Ramazan ve eşi Ganimet Türköz yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde- Çamardı Otoyolu'nda meydana geldi. Osman A. (42) yönetimindeki 51 AHH 682 plakalı otomobil, Ramazan Türköz yönetimindeki 51 HV 568 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde sıkışan Ramazan ve eşi Ganimet Türköz yaşamını yitirirken, diğer otomobilin sürücüsü Osman A. ile araçta bulunan Aynur Ş. (53) ve Hasan D. (18), yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Çamardı, Niğde, Ölüm, Yaralanma, Soruşturma, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


22:34
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama geldi AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama geldi
22:13
Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34
İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22
AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum oldu AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum oldu
20:41
Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
20:27
İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı
20:08
AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı belli oluyor! İşte açıklanacak iller ve kulislerde ismi öne çıkanlar AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı belli oluyor! İşte açıklanacak iller ve kulislerde ismi öne çıkanlar
19:44
72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı 72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı

Son Dakika
22:34 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama geldi
22:13 Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34 İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22 AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum oldu
20:41 Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
20:27 İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı
20:08 AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı belli oluyor! İşte açıklanacak iller ve kulislerde ismi öne çıkanlar
19:42 Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 terör hedefi yerle bir edildi
19:44 72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı
18:57 Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 22:47:23. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement