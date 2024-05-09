Niğde'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Niğde'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Niğde\'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Niğde'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklarla yaya geçidini boyayan yetkililer, motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek dağıttı. Programda ayrıca öğrenciler trafik eğitimi için akülü araba kullandı. Vali Yardımcısı Özdemir, trafik bilincini oluşturmak ve trafik kazalarını önlemek amacıyla bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

09.05.2024 13:33
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Niğde'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Resul Özdemir, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftcibaşı, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Efendibey Mahallesi Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklarla yaya geçidini boyadı, motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek dağıttı.

Halk oyunları gösterisinin sunulduğu programda, öğrenciler akülü araba kullanarak trafik eğitimi aldı.

Vali Yardımcısı Özdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik bilincini oluşturmak ve trafik kazalarının önüne geçmek için bu tür etkinliklerin önemli olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA

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