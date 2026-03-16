Niğde\'de Kaza: İki Hayat Kaybı

NİĞDE'de şarampole yuvarlanan otomobildeki Enes Ağaçcı (24) ile Aleyna Nur Özcan (24) hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Niğde-Çiftlik kara yolunda meydana geldi. Enes Ağaçcı'nın direksiyon kontrolünü yitirdiği 51 ACN 748 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Ağaçcı ile otomobildeki Aleyna Nur Özcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçta ağır yaralanan Mustafa Soy ile Mehmet Emin Demir ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağaçcı ve Özcan'ın cansız bedenleri otopsi için morga gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.