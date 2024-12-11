Niğde'de Kumar Operasyonu

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Niğde'de bir iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza kesildi.

Masada bulunan iskambil kağıtları ve 4 bin 500 liraya el konuldu.

İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.