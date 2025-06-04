Niğde'de Kurban Bayramı'nda Güvenlik Önlemleri

Niğde'de Kurban Bayramı'nda kent genelinde 2 bin 344 emniyet ve jandarma personeli görev yapacak.

Valilikten yapılan açıklamada, 5-9 Haziran tarihleri arasında kent genelinde 680 ekip ve 2 bin 344 emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağı belirtildi.

Açıklamada, dron destekli denetimlerin gerçekleştirileceği, trafik kontrolü, sağlık hizmetleri, yangın tedbirleri, sosyal hizmet ziyaretleri, toplu taşıma düzenlemeleri ve altyapı kontrolleri gibi birçok alanda ilgili kurumların işbirliği içinde sahada olacağı kaydedildi.