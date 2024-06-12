Niğde'de Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Niğde'de Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik başladı

Niğde Belediyesi Hayvan Pazarı'nda besiciler, aylardır yetiştirdikleri kurbanlıklarını satmak için harekete geçti. Pazarda küçükbaş hayvanlar 10-18 bin lira, büyükbaş kurbanlıklar ise 80-200 bin lira arasında satılıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ise hayvanların yaş, gebe ve aşı durumlarını kontrol ediyor.

12.06.2024 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik başladı.

Besiciler, aylardır özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını satabilmek için Niğde Belediyesi Hayvan Pazarı'na getirmeye başladı.

Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda, küçükbaş hayvanlar 10-18 bin liradan, büyükbaş kurbanlıklar ise 80-200 bin liradan satılıyor.

Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, pazarda hayvanların yaş, gebe ve aşı durumlarını kontrol ediyor.

Kaynak: AA

Niğde Belediyesi, Kurban Bayramı, Niğde, Aşı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Ümraniye’de Kız Kardeşi Nedeniyle Öğretmeni Darp Eden Şüpheli Tutuklandı Ümraniye'de Kız Kardeşi Nedeniyle Öğretmeni Darp Eden Şüpheli Tutuklandı
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:07 Ateşkes yine çıkmaza girdi Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor Ateşkes yine çıkmaza girdi! Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor
22:42 Final serisinde Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 22:50:30. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde'de Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement