Niğde'de Mobil Göç Noktası Aracı Hizmet Vermeye Başladı - Son Dakika
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Niğde'de Mobil Göç Noktası Aracı Hizmet Vermeye Başladı

Niğde\'de Mobil Göç Noktası Aracı Hizmet Vermeye Başladı

Niğde'de düzensiz göçmenlerin tespitinin yapılacağı mobil göç noktası aracı hizmet vermeye başladı. Vali Cahit Çelik, aracı inceleyerek bilgi aldı. Çelik, aracın düzensiz göçmenlerle mücadelede etkin ve verimli bir şekilde çalışmayı sağlayacağını belirtti.

24.05.2024 13:08
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Niğde'de düzensiz göçmenlerin tespitinin yapılacağı "mobil göç noktası aracı" hizmet vermeye başladı.

Vali Cahit Çelik, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ile Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'na konuşlandırılan aracı inceledi, İl Göç İdaresi Müdürü Güven Aydın'dan bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çelik, aracın Niğde'ye hayırlı olmasını diledi.

Çelik, 2023'te kentte toplam 360 düzensiz göçmenin yakalandığını, diğer illerden getirilen düzensiz göçmenlerle beraber Niğde'den 1169 göçmenin sınır dışı edildiğini söyledi.

Bu yıl ise 94 düzensiz göçmenin yakalandığını, diğer illerden geri gönderme merkezine gönderilen düzensiz göçmenlerle 396 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Bu mobil göç aracı, düzensiz göçmenlerle mücadele konusunda işimizi kolaylaştıracak. Güvenlik birimleri kimliğinden şüphelendikleri veya kimliğini, pasaportunu ibraz edemeyen göçmenleri hemen mobil aracımıza davet edecekler. Orada biyometrik veriyle parmak izine bakıp durumunu kontrol edecek. Eğer Türkiye'de yasal kalış izni yoksa geri gönderme merkezine gönderip sonra da deport işlemi yapılacak. Bundan sonraki süreçte düzensiz göçmenlerle mücadelede çok daha etkin ve verimli bir şekilde çalışacağız."

Çelik, bugün itibarıyla 5 bin 557'si geçici koruma, 2 bin 342'si uluslararası koruma ve 770'i de yasal ikamet izni olmak üzere 8 bin 669 yabancı uyruklu vatandaşın kentte yaşadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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