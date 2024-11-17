Niğde\'de Motosikletli Genç, Tren Kazasında Hayatını Kaybetti

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NİĞDE'de motosikletliyle hemzemin geçitten geçmek isterken yük treninin çarptığı Tugay Okan (30), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez ilçeye bağlı Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle seyir halinde olan Tugay Okan, bariyerin bulunmadığı hemzemin geçitten geçmek istedi. Bu sırada Kayseri'den Niğde'ye giden bir yük treni, Okan'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Okan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Okan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Adnan ÇELEBİ-Kamera: NİĞDE,