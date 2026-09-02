Niğde'de narkotik ekipleri 15 etkinlikte 674 kişiyi bilgilendirdi
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında çalışma yürüttü. Ekipler, düzenledikleri 15 etkinlikte 674 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıp broşür dağıttı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda gerçekleştirdikleri 15 etkinlikte, 674 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirmede bulunarak, broşür dağıttı.
Kaynak: AA
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