Niğde'de Nevruz Coşkusu Başladı

11.04.2026 19:51
Niğde'de 11-12 Nisan'da Nevruz Bayramı kortejle kutlandı, valiler ve vatandaşlar katıldı.

Niğde'de 11-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında kortej gerçekleştirildi. Mehter takımı eşliğinde kentte düzenlenen korteje; Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehir merkezinde yoğun ilgi gören kortej, renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu.

'NEVRUZ YENİ BİR BAŞLANGICI TEMSİL EDİYOR'

Kortejin ardından konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Nevruz'un köklü bir geçmişe sahip kadim bir gelenek olduğunu vurgulayarak, " Nevruz, ortak kültürün, kardeşliğin ve dayanışmanın en güçlü sembollerinden biridir. Nevruz yalnızca mevsimsel bir değişim değil; umutların yeşerdiği, birlik ve beraberliğin güçlendiği yeni bir başlangıcı temsil ediyor. Kutlamalar gün boyunca kent genelinde devam edecek, ertesi gün ise Ulukışla ilçesine bağlı Altay köyünde kutlamalara yapılacak" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, bu yılki Nevruz kutlamalarının Niğde Valiliği himayesinde, Kazakistan Büyükelçiliği ve kamu kurumlarının katkılarıyla daha kapsamlı şekilde düzenlendiğini söyledi.

Niğde'de Nevruz Bayramı kutlamaları gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
