Niğde'de Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi - Son Dakika
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Niğde'de Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi

Niğde\'de Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi
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Niğde'de yaz Kur'an kursuna katılan 76 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi.

Niğde'de yaz Kur'an kursuna katılan 76 öğrenciye trafik güvenliği konusunda eğitim verildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında Rahman Camisi'nde yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenledi.

Eğitimde, öğrencilere trafikte güvenli geçiş noktalarının kullanımı ile emniyet kemerinin önemi ve sağladığı faydalar hakkında bilgi verildi.

Programın sonunda öğrencilere trafik kurallarını içeren bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kaynak: AA

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