Niğde'de okul servis esnafıyla istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Niğde'de okul servis esnafıyla istişare toplantısı yapıldı

Niğde\'de okul servis esnafıyla istişare toplantısı yapıldı
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Niğde Belediyesi, 2026-2027 eğitim dönemi öncesi okul servis taşımacılığı yapan esnafla istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda alınacak önlemler, denetimler ve yönetmelik kuralları ele alınırken Başkan Özdemir, servis şoförlerine çocukların ilk güler yüzü gördüğü kişiler oldukları için teşekkür etti.

Niğde Belediyesi, 2026-2027 eğitim ve öğretim döneminde hizmet verecek okul servis araçlarına yönelik istişare toplantısı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıya ilgili kurum ve birimlerin temsilcileri ile okul servis taşımacılığı yapan esnaf katıldı.

Toplantıda, alınacak önlemler, kurumlararası koordinasyon ve okul servis araçlarına yönelik denetimler ele alındı.

Ayrıca toplantıda, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kapsamında okul servis taşımacılığı yapacak esnafın uyması gereken kurallar değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, okul servis şoförlerinin önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Öğrencilerin aileleri tarafından servis şoförlerine emanet edildiğini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Her işin nasıl bir uzmanlığı varsa, sizin işiniz de gerçekten çok kutsal. İnsanların en kıymetlilerini, canlarını taşıyorsunuz. Annelerimiz çocuklarını kapının önünden çantasıyla sizlere emanet ediyor, babaların aklının yarısı sizde kalıyor. Öğretmenlerimizden önce sizler varsınız, çocuklarımız ilk günaydını, ilk güler yüzü sizden görüyor. Araçlarınızın kapısı kapandığı zaman o araç içerisindeki bütün çocuklar sizin aileniz oluyor. Sizlere bu fedakarlığınız ve hassasiyetiniz için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde'de okul servis esnafıyla istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de okul servis esnafıyla istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika
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