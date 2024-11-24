Niğde'de Okullar Kar Yağışı Nedeniyle Tatil Edildi - Son Dakika
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Niğde'de Okullar Kar Yağışı Nedeniyle Tatil Edildi

Niğde'de yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle okullar yarın 1 gün tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verileceği duyuruldu.

24.11.2024 16:49
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NİĞDE'de kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı okullar yarın, 1 günlüğüne tatil edildi.

Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Niğde Valiliği, yağış nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Niğde'de Okullar Kar Yağışı Nedeniyle Tatil Edildi - Son Dakika

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