Niğde'de Okullar Kar Yağışı Nedeniyle Tatil Edildi

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NİĞDE'de kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı okullar yarın, 1 günlüğüne tatil edildi.

Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Niğde Valiliği, yağış nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.