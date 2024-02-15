Niğde'de Operasyonda 78 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Niğde'de Operasyonda 78 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Niğde\'de Operasyonda 78 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Niğde'de yapılan operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir araçta 78 kaçak cep telefonu ve 399 paket sigara bulundu. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise hırsızlık olayıyla ilgili 2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

15.02.2024 16:33  Güncelleme: 16:35
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Niğde'de düzenlenen operasyonda, 78 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarcık mevkisinde yapılan denetimde, bir araçta 78 kaçak cep telefonu ve 399 paket sigara buldu, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 ev ve 2 bahçeden hırsızlık olayıyla ilgili 2 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Niğde'de Operasyonda 78 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi - Son Dakika
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