Niğde\'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı

Niğde'de Vali Yardımcısı Ahmet Arık başkanlığında orman yangınlarının önlenmesine yönelik "Orman Yangınlarıyla Mücadele Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda riskli bölgelerde denetim ve devriye faaliyetlerinin artırılması, kurumlararası koordinasyonun güçlendirilmesi ve olası yangınlara en kısa sürede müdahale edilmesi konuları değerlendirildi.

Komisyon kararları kapsamında, orman idaresinin izin verdiği faaliyetler ile belirli istisnalar dışında Dündarlı beldesi ile Ulukışla ilçesine bağlı Horoz, Çiftehan, Alihoca, Maden, Kılan, Darboğaz, Yeniyıldız ve Emirler köyleri ile Çamardı ilçesine bağlı Elekgölü ve Yelatan köyleri sınırlarındaki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

Yasak kapsamında Karagöl Turizm Bölgesi ile Aladağlar Milli Parkı bölgesi istisna tutuldu.

Öte yandan ormanlık alanlar ile tarla, bağ, bahçe ve diğer arazilerde anız, ot, dal ve bitki örtüsü gibi artıkların yakılması yasaklandı.

Ayrıca yangın riski yüksek bölgelerde Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin devriyeleri artırılacak ve jandarma ile emniyet birimleriyle koordineli çalışma yürütülecek.

Ormana giriş ve çıkışların yoğun olduğu noktalarda kişi ve araç kontrolleri yapılacak, orman içi ve bitişiğindeki köylerde gerçekleştirilecek düğünlerde havai fişek ve dilek balonu gibi yangına neden olabilecek yanıcı materyallerin kullanımına izin verilmeyecek.

Yasaklara uymayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılacak.