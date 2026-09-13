Niğde'de otluk alandan ağaçlara sıçrayan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
Niğde'de Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevredeki ağaçlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bazı ağaçlar yandı.
Niğde'de otluk alanda çıkıp çevredeki ağaçlara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede yayılan alevler, çevredeki ağaçlara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bazı ağaçlar yandı.
Kaynak: AA
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