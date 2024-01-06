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Niğde'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Niğde'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada bir sürücü ile eşi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kaza sonrası olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Niğde\'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
06.01.2024 - 21:37,
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Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir sürücü ile eşi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

R.T'nin kullandığı 51 HV 568 plakalı otomobil, Çamardı yolu Yeşilova mevkiinde, O.A. (42) yönetimindeki 51 AAH 682 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü R.T. ile yanındaki eşi G.T. olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki A.Ş. (53) ve H.D (18) ile diğer otomobildeki O.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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