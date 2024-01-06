Niğde\'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir sürücü ile eşi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

R.T'nin kullandığı 51 HV 568 plakalı otomobil, Çamardı yolu Yeşilova mevkiinde, O.A. (42) yönetimindeki 51 AAH 682 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü R.T. ile yanındaki eşi G.T. olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki A.Ş. (53) ve H.D (18) ile diğer otomobildeki O.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.