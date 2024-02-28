Niğde'de Otomobilin Kamyonla Çarpışması Sonucu 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Niğde'de Otomobilin Kamyonla Çarpışması Sonucu 1 Ölü, 1 Yaralı

Niğde\'de Otomobilin Kamyonla Çarpışması Sonucu 1 Ölü, 1 Yaralı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, C.D. yönetimindeki otomobil, B.K. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü C.D. hayatını kaybederken, yaralanan E.N. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

28.02.2024 21:41  Güncelleme: 21:42
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Niğde'de otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

C.D. yönetimindeki 51 ADF 862 plakalı otomobil, Niğde- Adana Otoyolu tüneller mevkisinde B.K. idaresindeki 50 EC 389 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü C.D. hayatını kaybetti.

Yaralanan E.N. ambulansla Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Niğde'de Otomobilin Kamyonla Çarpışması Sonucu 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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