Niğde\'de patates deposu göçüğünde hayatını kaybedenler toprağa verildi

Niğde'de patates deposu yapımında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri toprağa verildi.
Göçük sonucu yaşamını yitiren Murat Aydoğan ve Murat Değirmenci'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Aydoğan'ın cenazesi, olayın meydana geldiği Çarıklı köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine katılan Niğde Valisi Cahit Çelik, Aydoğan'ın yakınlarına başsağlığı diledi.
Murat Değirmencinin cenazesi de Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Civelek köyünde köy mezarlığında öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine, Değirmenci'nin ailesi ve yakınları, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Gülşehir Belediye Başkanı Erkan Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.
Öte yandan, olayda yaralanan Alpaslan İpek, Seyfettin Kaya, Muharrem Tanak ve Ufuk Ergül'ün Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri sürüyor.
Olay
Merkeze bağlı Çarıklı köyünde dün, patates deposu yapımında meydana gelen göçük sırasında oluşan basınçla dışarı fırlayan Murat Aydoğan ve Murat Değirmenci hayatını kaybetmiş, Alpaslan İpek, Seyfettin Kaya, Muharrem Tanak ve Ufuk Ergül de yaralanmıştı.
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