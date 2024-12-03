Niğde'de Plastik Fabrikasında Yangın

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Niğde Organize Sanayi Bölgesinde plastik çerçeve fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Niğde OSB 3. Cadde'de bulunan plastik çerçeve üretilen bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri yangına müdahale ederken polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Olay yerine gelen Niğde Valisi Cahit Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, OSB'deki bir işletmede sabah saatlerinde yangın çıktığını, hem Bor hem de Niğde merkezdeki tüm itfaiye araçlarını buraya yönlendirdiklerini söyledi.

Yangına müdahalenin devam ettiğini belirten Çelik, "İçeride kimse yok, can kaybımız yok, yaralı yok Ama gördüğünüz gibi yangının boyutu büyük. Plastik madde kullanıldığı için hem ham madde çok fazla hem de daha önce ürettikleri polietilen çerçeveler fazla. Öyle olunca da maalesef şu an hala yangına müdahale ediliyor. İnşallah en kısa sürede yangını kontrol altına alırız. Vatandaşımıza çok geçmiş olsun diyorum. Rabbim bizi bu tür yangınlardan, afetlerden korusun." diye konuştu.