Niğde\'de Sağanak Taşkınlara Yol Açtı

Niğde'de sağanak, su birikintileri ve taşkınlara neden oldu.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri ve göletler oluştu.

Kimi bölgelerde ise su taşkınları meydana geldi.

Su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, bazı noktalarda yoğunluk oluştu.

Belediye ekipleri, olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.