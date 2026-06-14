Niğde'de Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Niğde'de Sağanak Yağış Uyarısı

14.06.2026 15:29
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Niğde Valiliği, kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Ani sel ve su baskınlarına dikkat!

Niğde Valiliği tarafından kentte etkili olması beklenen sağanak nedeniyle uyarı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın dere yatakları ile su baskını riski bulunan alanlardan uzak durmaları, açık alanlarda ve ağaç altlarında bulunmamaları, trafikte seyir halinde olan sürücülerimizin ise görüş mesafesinde meydana gelebilecek azalma ve yol şartlarında oluşabilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemleri almaları, dikkatli ve tedbirli davranmaları önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde'de Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika

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