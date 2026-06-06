Niğde'de Sel Faciası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Niğde'de Sel Faciası: 1 Ölü, 5 Yaralı

06.06.2026 22:29
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Niğde'de etkili sağanak sonrası selde Sabiha Dinçer öldü, 5 kişi yaralandı. Ekipler müdahaleye devam ediyor.

NİĞDE'de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sele kapılan Sabiha Dinçer (42) hayatını kaybetti, Fatma T. (63), Rıfat T., Fatma Nehir T. (9), Tuana T. (17) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi ise yaralandı. Ekiplerin, bölgedeki çalışması devam ediyor.

Niğde'de, öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Gümüşler beldesinde sağanak nedeniyle oluşan selde otomobile ulaşmak isteyen Sabiha Dinçer ve Fatma T., sele kapıldı. Bu sırada selde sürüklenen 34 DFD 145 plakalı otomobilde ise Rıfat T., Fatma Nehir T., Tuana T. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi mahsur kaldı. Ekiplerin tarafından sel sularından çıkarılan 6 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Sabiha Dinçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatma T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer 4 yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, selden etkilenen bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Akmeşe, "İlimizde öğle saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağış nedeniyle Gümüşler beldesinde su taşkınları meydana gelmiştir. İhbarların ardından bölgeye ekipler sevk edilerek ivedilikle müdahaleye başlanmıştır. Etkilenen alanlarda 39 araç, 10 iş makinesi ve 216 personel ile çalışmalar yürütülmektedir. Su tahliye, temizlik ve hasar tespit çalışmalarımız aralıksız şekilde sürdürülmektedir" dedi.

1 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Yağışlar sırasında 6 vatandaşın sel sularına kapıldığını belirten Akmeşe, "Durumu ağır olan 42 yaşındaki Sabiha Dinçer, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. 1 yaralımızın tedavisi hastanede devam ederken, 4 vatandaşımız tedbir amaçlı gözlem altında tutulmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımızın dere yatakları ile sel ve su baskını riski bulunan alanlardan uzak durmalarını önemle rica ediyoruz" diye konuştu.

Haber – Kamera: Ali KADI – Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Niğde, Yaşam, Son Dakika

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