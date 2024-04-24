Niğde'de silahlı kavgada başından vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Niğde'de silahlı kavgada başından vurulan kişi ağır yaralandı

Niğde\'de silahlı kavgada başından vurulan kişi ağır yaralandı

Niğde'de İlhanlı Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada, A.Ö. isimli şahıs, M.K'yi başından vurarak ağır yaraladı. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı ve hayati tehlikesi bulunmaktadır. Olayın ardından A.Ö. gözaltına alındı.

24.04.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada başından vurularak ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

A.Ö. ile M.K, İlhanlı Mahallesi Şehit Osman Efe Apaydın Caddesi'nde bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö, pompalı tüfekle ateş ederek M.K'yi başından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından A.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İlhanlı Mahallesi, Niğde, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de silahlı kavgada başından vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:14 CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier’den övgü gecikmedi CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier'den övgü gecikmedi
20:42 ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna’yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna'yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı
20:40 Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’la görüşen Özel’e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'la görüşen Özel'e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir
19:51 Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan İmamoğlu’na ziyaret Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na ziyaret
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
18:47 Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir
18:15 MHP’den Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt
17:29 Şanlıurfa’da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı Şanlıurfa'da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 22:02:47. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde'de silahlı kavgada başından vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement