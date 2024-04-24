Niğde\'de silahlı kavgada başından vurulan kişi ağır yaralandı

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Niğde'de iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada başından vurularak ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

A.Ö. ile M.K, İlhanlı Mahallesi Şehit Osman Efe Apaydın Caddesi'nde bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö, pompalı tüfekle ateş ederek M.K'yi başından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından A.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.