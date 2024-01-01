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Niğde'de silahlı kavgada ölenlerden biri toprağa verildi - Son Dakika
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Niğde'de silahlı kavgada ölenlerden biri toprağa verildi

Niğde'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitirenlerden biri olan A.G'nin cenazesi, jandarma ekiplerinin aldığı önlemlerle Ağcaşar köyüne getirildi. Cenaze, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi. Kavgada ölen diğer şahıs R.G'nin evinde ölü bulunmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve firari zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Niğde\'de silahlı kavgada ölenlerden biri toprağa verildi
01.01.2024 - 15:51,
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Niğde'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitirenlerden biri toprağa verildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemleri tamamlanan A.G'nin (42) cenazesi, jandarma ekiplerinin aldığı önlemlerle Ağcaşar köyüne getirildi.

Gül'ün cenazesi, öğle vakti Ağcaşar köyü camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

İddiaya göre, dün merkeze bağlı Ağcaşar köyünde bir kıraathanenin önünde R.G. (51) ile akrabaları A.G. (42) ve R.G. (39) arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.G, tabancayla ateş ettiği A.G. ve R.G, yaşamını yitirmiş, şüpheli R.G. de evinde ölü bulunmuştu.

R.G'nin evde ölü bulunmasıyla ilgili İ.G. gözaltına alınmış, firari zanlı B.G'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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