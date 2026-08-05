Niğde\'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

NİĞDE'de park halindeki otomobilde tabancayla başından vurulan İpek Gezer öldü, Ömer O. ise ağır yaralandı. Polisin yaptığı incelemede otomobilde tabanca ve silaha ait kovanlar bulundu.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 33 ANV 420 plakalı otomobilden silah sesi duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü koltuğunda bir erkek ile yolcu konumunda bir kadının başlarından tabancayla vurulduğunu tespit etti. Sağlık ekibi, isminin İpek Gezer olduğu öğrenilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Adının Ömer O. olduğu saptanan ağır yaralı ise ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer O.'nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Polisin otomobilde yaptığı incelemede tabanca ve silaha ait kovanlar bulundu. Gezer'in cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, olaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.