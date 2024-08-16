Niğde\'de TAKEP kapsamında yem bitkisi hasadı yapıldı

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Niğde'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında yüzde 75 hibeli dağıtılan yem bitkisi sorgum-sudan otunun hasadı yapıldı.

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sazlıca beldesindeki hasada Vali Cahit Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Küçüktuna, İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Sazlıca Belediye Başkanı Mustafa Günaydın ile çiftçiler katıldı.

Çelik, bu yıl Niğde'de 55 üreticiye toplam 4,5 ton hibeli sorgum-sudan otu tohumu dağıtıldığını belirterek, il genelinde bol suya ihtiyaç duyan mısıra alternatif yem bitkisi özelliğine sahip, sulamaya ihtiyaç duymadan yetiştiriciliği mümkün olan sorgum ekilmesi ve silajlık sorgum çeşitlerinin yaygınlaştırılarak mevcut üretim desenine alınmasının amaçlandığını aktardı.

Ayrıca Çelik, bölgedeki bir süt üretim çiftliğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.