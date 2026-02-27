Niğde'de TIR'a Arkadan Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Niğde'de TIR'a Arkadan Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti

27.02.2026 00:20
Niğde'de, otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 24 yaşındaki sürücü Cemil Burak Toker hayatını kaybetti.

NİĞDE'de TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Cemil Burak Toker (24), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde- Bor kara yolunda meydana geldi. Cemil Burak Toker yönetimindeki 34 SN 8612 plakalı otomobil, aynı yönde giden Adil S. yönetimindeki 27 AJF 481 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. TIR'ın dorsesinin altına giren araçta sıkışan Toker, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Toker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Toker'in cansız bedeni, morga kaldırıldı.

TIR sürücüsünün ifadesini alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

