Niğde'de tırla çarpışan hafif ticari aracın 71 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Niğde'de tırla çarpışan hafif ticari aracın 71 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde-Aksaray kara yolu Sazlıca Kavşağı'nda hafif ticari aracın tırla çarpıştığı kazada 71 yaşındaki sürücü yaralandı. Sürücü, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Niğde'de tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Seyfettin Özdoğan'ın (71) kullandığı 38 SH 365 plakalı hafif ticari araç, Niğde- Aksaray kara yolu Sazlıca Kavşağı'nda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Özdoğan, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Özdoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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