Niğde\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

NİĞDE'de kavşakta şehirler arası yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki Murat Özcan (33) hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Niğde-Bor kara yolu Sazlıca mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 CAY 414 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen otomobildeki Murat Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde ağır yaralanan E.G. (25) ve F.E. (22) ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Özcan'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.