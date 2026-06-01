Niğde'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 34 MJP 859 plakalı otomobil ile 06 CND 872 plakalı kamyonet, Ankara - Niğde Otoyolu Yıldıztepe mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?