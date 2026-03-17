Niğde\'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Niğde'de jandarma uygulama noktasındaki beton bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Ç.A'nın (32) kullandığı 01 AHV 613 plakalı hafif ticari araç, Niğde-Kayseri kara yolundaki jandarma uygulama noktasındaki beton bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
