Niğde\'de Uyuşturucu ile Mücadele

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Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, 9-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdikleri 8 etkinlikte 240 kişiyi bilgilendirdi.