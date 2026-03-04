Niğde'de Uyuşturucu Önleme Bilgilendirmesi - Son Dakika
Niğde'de Uyuşturucu Önleme Bilgilendirmesi

04.03.2026 11:19
Niğde Emniyeti, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1450 kişiye bilgilendirme yaptı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 20 etkinlikte, 1450 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA

