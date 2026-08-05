Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli ve 3 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 30 Temmuz'da kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda yakalanan 1 şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 3 bin 32 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, ekiplerin çalışmaları kapsamında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü de yakalandı.

Hükümlülerden birinin 3 yıl 1 ay 15 gün, diğer ikisinin ise 1'er yıl 8'er ay hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.