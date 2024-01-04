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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

Niğde'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı. Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde yapılan operasyonda 950 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, 4 tabanca fişeği, 2 pompalı tüfek ve tüfeğe ait 16 fişek ele geçirildi. Ulukışla ilçesindeki operasyonda ise 5,2 gram kubar esrar, 300 gram kenevir tohumu, el dedektörü, 40 sikke, 2 obje ve ruhsatsız av tüfeği bulundu. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde\'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı
04.01.2024 - 13:22,
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Niğde'de jandarma ekiplerinin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarda 2 şüpheli yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde düzenlediği operasyonda 950 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, 4 tabanca fişeği, 2 pompalı tüfek ve tüfeğe ait 16 fişek ele geçirdi, 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Ulukışla ilçesi Hasangazi köyündeki operasyonda ise bir adreste 5,2 gram kubar esrar, 300 gram kenevir tohumu, el dedektörü, 40 sikke, 2 obje, ruhsatsız av tüfeği bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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