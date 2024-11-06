Niğde'de Uyuşturucuya Karşı Bilgilendirme

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Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında düzenlenen 4 etkinlikte 180 vatandaş bilgilendirildi.

Ayrıca Trafik Denetleme Şube ekiplerince trafik güvenliği, karşıdan karşıya geçiş noktaları ve emniyet kemeri kullanımı hakkında 110 öğrenci bilgilendirildi.

Öte yandan, "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı" ile " Bizim Çocuklar Projesi" kapsamında Gazi Ortaokulu'nda eğitim gören 20 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen yabancı dil kursuna katıldı.