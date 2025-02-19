Niğde'de Zabıta Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
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Niğde'de Zabıta Denetimleri Sürüyor

Niğde\'de Zabıta Denetimleri Sürüyor

Niğde Belediyesi, 438 iş yerini denetleyerek hijyen ve gıda güvenliğini sağlıyor.

19.02.2025 14:17
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Niğde Belediyesi zabıta ekipleri, kentte faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yılbaşından itibaren 438 iş yeri denetlendi. Denetimlerde hijyen koşulları, üretim alanlarının temizliği ve gıda güvenliği standartları kontrol edildi.

Marketlerde hijyen koşulları ve kasa reyon fiyatları kontrol edildi, fırınlarda ise hijyen koşulları ve ürün gramajları incelendi.

Ekipler, yönetmeliğe uymayan 78 iş yeri hakkında işlem başlattı.

Ayrıca vatandaşların duygularını istismar ettikleri gerekçesiyle 32 dilenciye ve pazar yerinde kurallara uymayan 29 esnafa ceza kesildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, halk sağlığının korunmasının belediyenin önemli görevlerinden biri olduğunu ifade etti.

Hijyen kurallarına uygun üretim yapan işletmelere teşekkür eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli işlemleri yapıyoruz. Halkımızın sağlığı bizim için önceliklidir. Şehrimizin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz denetimlerle, halkımızın sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmaya devam edeceğiz. İşletmelerin kurallara uyması, şehrimizin düzeninin sağlanması ve vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapabilmesi adına büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Zabıta ekiplerimiz, iş yerlerinin hijyen standartlarına uygun üretim yapmalarını sağlamak için denetimlerine aralıksız devam edecek."

Kaynak: AA

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