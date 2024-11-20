Niğde'deki Engelli Çocuğun Ölümüne İlişkin Bakanlıktan Açıklama

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 22 Temmuz 2024'te Niğde Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altında olan ve gördüğü şiddet sonucu yaşamını yitiren engelli 9 yaşındaki M.Ç.'nin ölümüne ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda dile getirilen iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bugün TBMM'de bazı milletvekilleri tarafından Niğde'deki bir rehabilitasyon merkezinde koruma altında olan ve şiddet sonucu yaşamını yitiren engelli M.Ç.'nin ölümüne ilişkin dile getirilen iddialar üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22 Temmuz 2024'te Niğde Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde rahatsızlanan epilepsi hastası bir engelli çocuğumuzun kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ivedilikle müfettiş görevlendirilmiş, kuruluşta çalışan ve ihmali bulunan personeller derhal açığa alınmıştır. Konunun derinlemesine incelenmesi için bakanlığımız tarafından Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına bizzat suç duyurusunda bulunulmuştur. Yapılan derinlemesine araştırma sonucunda hakkında adli işlem yapılan 26 bakım personelinin 14'ü tutuklanmış olup, diğer 12 personel hakkındaki adli süreç devam etmektedir. Bu kapsamda konuyla ilgili belirli kesimler tarafından ortaya atılan 'Bakanlık olayı basından öğrendi' iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bakanlık olarak olay meydana geldiği ilk andan itibaren büyük bir hassasiyetle takip edilmiş, kamuoyu da bu konuda düzenli olarak bilgilendirilmiştir. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğumuz bilgisi de yine bizzat bakanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bakanlık olarak ihmali bulunan şahısların en ağır cezayı alması için müdahil olduğumuz hukuki süreci büyük bir titizlikle takip etmeyi sürdüreceğiz. Bununla birlikte müfettişlerimiz ve kurum yöneticilerimiz 81 ilimizde kuruluşlarımızı düzenli periyotlarla habersiz şekilde denetlemektedir. Bakanlık olarak tüm hizmet gruplarımıza yönelik çalışmalarımızı, büyük bir hassasiyetle onların üstün yararı ilkesiyle gerçekleştirmeye devam edeceğiz."